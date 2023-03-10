В нашем регионе традиционные весенние субботники пройдут с 17 апреля по 5 мая. Об этом говорится в распоряжении
губернатора, опубликованном на портале правовой информации. Документ подписан исполняющим обязанности главы региона, первым вице-губернатором Виктором Маминым. В распоряжении говорится, что в области создается штаб по проведению весенних субботников, который будет отвечать за очистку территорий городов и населенных пунктов. Возглавит этот штаб министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе.
«Областному штабу провести анализ результатов проведенной работы по санитарной очистке городов и населенных пунктов Челябинской области и в срок до 15 мая 2023 года представить обобщенную информацию губернатору Челябинской области», — отмечается в документе.
Всем главам муниципалитетов, а также руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности рекомендовано провести субботники с привлечением населения, в том числе студентов и школьников.
Субботники проводятся каждый год, когда южноуральцы очищают территории от мусора, скопившегося за зиму. Например, после субботников в мае 2022 года из дворов Челябинска вывезли 90 тысяч мешков с листвой
, а мусоровозы каждый день делали по 15 рейсов на мусорный полигон. Параллельно с этим удается ликвидировать стихийные свалки
.