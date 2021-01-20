Вероятность отмены занятий в школах Челябинска и Челябинской области 21 января

Прогноз погоды опять неоднозначный

Прогноз погоды на грядущую ночь снова неоднозначный. Тепло в Челябинской области точно не будет. Есть ли риск, что в челябинских школах снова отменят уроки из-за мороза. Попробуем разобраться.

По данным Челябинского гидрометцентра, в областном центре в ночь на четверг, 21 января, температура опустится до −22...-24 градусов. Вероятность отмены занятий в школах, даже в первую смену, довольно призрачна. Скорее всего, учиться придется всем.

По области ситуация не такая прозрачная. Кое-где в территориях похолодает до −25 градусов, при прояснении неба столбик термометра может опуститься до −30. Как раз это и может стать причиной отмены уроков для учащихся первой смены. Днем по области будет не ниже −15...-20 градусов.

Занятия в школах отменяют при ветренной погоде и температуре не выше −25 градусов.

Подробный прогноз погоды на 21 января на нашем сайте.



