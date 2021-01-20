В Челябинской области вновь похолодает до -30 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют

Морозы снова надвигаются на Челябинскую область. В ночь на 21 января в регионе вновь похолодает до −30 градусов. Что же южноуральцев ожидает днем? Подробнее о погоде в четверг рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на четверг в Челябинской области ожидается −20, −25 градусов, при прояснении — до −30 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем будет чуть теплее — столбики термометров поднимутся до −15, −20 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков, утром местами изморозь. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске тоже будет чуть холоднее, чем сегодня: ночью столбики термометров опустятся до −22, −24 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем ожидается −16, −18 градусов. Также без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

Вероятно, уроки в школах снова отменят. Напомним, занятия с 1 по 4 класс отменяют при −25 градусах и скорости ветра от 1 до 4 метров в секунду, с 1 по 7 — при −27 градусах и ветре до 4 метров в секунду. А с 1 по 11 класс занятия отменяют в том случае, если за окном −30 градусов и ветер до 4 метров в секунду. Следите за обновлениям на нашем сайте.

Вероятность отмены занятий в школах Челябинска и Челябинской области мы оценили в отдельном материале.