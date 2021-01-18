Вероятность отмены занятий в школах Челябинска и Челябинской области 19 января

Что сулит южноуральцам прогноз погоды

Подробный прогноз погоды на вторник, 19 января, в Челябинске и в Челябинской области можно посмотреть по этой ссылке









Суровые морозы опять возвращаются на Южный Урал. А вместе с ними школьники снова рискуют пропустить школу. Ночь на вторник, 19 января, будет одной из самых холодных на этой неделе.На территории Челябинской области похолодает до −23...-28 градусов в низинах столбик термометра опустится до −33. В самом Челябинске грядущей ночью до −26...-28 градусов.Если такая температура продержится до пяти утра, когда синоптики делают контрольное измерение, а власти города принимают решение об отмене занятий, как минимум, начальные классы учиться не будут. Так что, во вторник перед выходом в школу обязательно загляните на наш сайт. Мы обязательно сообщим о режиме работы учебных заведений в Челябинске и в Магнитогорске.