/ Память южноуральцев, погибших на службе Отечеству, почтили возложением венков

Торжественную церемонию посвятили Дню героев Отечества.

Ко Дню героев Отечества, традиционно отмечаемому в России 9 декабря, первые лица Челябинской области приняли участие в возложении венков. Они чествовали героев, проявивших мужество в горячих точках, в том числе в Чечне и Афганистане. На территориях этих республик погибли более 600 южноуральцев.



В этот памятный день мы отдаем должное тем, кто честно и мужественно выполнил свой воинский и гражданский долг, защищая интересы нашей страны, обеспечивая безопасность ее граждан. Мы чтим славные традиции прошлого, чувствуем напряженный нерв современности и ради свободного будущего наших детей передаем из поколения в поколение неисчерпаемую силу мужества, смелость, стойкость, крепость духа, беззаветную любовь к Отчизне. Более тридцати южноуральцев в новейшей истории страны удостоены высочайшей награды — Золотой Звезды Героя России. Многие из них — посмертно. Каждое имя навсегда останется в истории страны, а жизнь и подвиг наших земляков обязательно станут примером для молодого поколения. — говорится в поздравительном адресе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Возложение венков проходило на Аллее славы. Там в 2004 году установили монумент «Доблестным сынам отечества». Не только правительство региона, но и представители духовенства, военных и правоохранительных органов, общественных организаций, а также родственники погибших защитников Отечества участвовали в мероприятии.

Сегодня мы чествуем людей, которые, выполняя свой воинский долг, проявили доблесть, мужество и отвагу, совершили подвиг. Вспоминаем погибших за свою Родину. Золотой звезды Героя России удостоены 37 наших земляков-южноуральцев, и Челябинская область по праву гордится ими. Жизнь каждого героя пример для подрастающего поколения и доказательство того, что в жизни всегда есть место подвигу. Будем достойны их памяти, честь и слава Героям Отечества, вечная память погибшим. — сказал на торжественном возложении вице-губернатор Олег Климов.



Напомним, День героев отечества празднуют с 2007 года. Он является памятью о подвигах предков и днем чествования здравствующих героев.