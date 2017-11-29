/ Вечный огонь потухнет на день в Челябинске

Мемориал приведут в порядок перед началом зимнего сезона.

Сегодня, 29 ноября, в столице Южного Урала отключат Вечный огонь. Мемориал на Аллее Славы прекратит свою работу на сутки для проведения профилактики специалистами газовой компании. Также в порядок приведут и декоративные элементы комплекса.



Специалисты Челябинскгоргаза осуществляют регламентные работы по ревизии газопровода и оборудования на мемориальном комплексе «Вечный огонь» с отключением подачи голубого топлива. Кроме того, силами подрядной организации проведут очистку звезды и бронзового венка. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.



Напомним, ранее профилактическую чистку мемориала проводили в канун 9 мая. 27 апреля в Вечном прошла проверка газового оборудования, работы заняли один день.