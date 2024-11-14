Венчание с сурдопереводом впервые состоялось в Челябинске

Понять все тонкости таинства влюбленным помогла переводчица

Первое венчание с сурдопереводом состоялось в храме Василия Великого в Челябинске. В церкви с 2010 года идут богослужения для глухих и слабослышащих. О непривычном объединении душ влюбленных рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

Люди с нарушениями слуха полноценно участвуют в приходской жизни храма. Все это благодаря богослужениям с сурдопереводом. На днях в церкви состоялось первое венчание, переведенное на жестовый язык.

С Галиной Лисовой ИА «Первое областное» уже общалось раньше. Именно она помогла молодоженам Сергею и Анастасии понять все тонкости этого таинства.