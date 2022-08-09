«Вектор» подал заявку на регистрацию первого в России препарата против оспы

Лекарство будут выпускать в форме капсул

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора подал заявку в министерство здравоохранения РФ на регистрацию первого в стране препарата от оспы НИОХ-14, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Препарат эффективен против оспы обезьян, сообщают в научном центре.

«Дата регистрации входящего номера — 8 августа 2022 г. Торговое наименование — „НИОХ-14“. Лекарственная форма — капсулы по 200 мг», — следует из записи в реестре.

Как ранее сообщал журналистам главный научный сотрудник отдела геномных исследований, доктор биологических наук государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов, препарат очень эффективен против любых ортопоксвирусов, в том числе против оспы обезьян, коров и натуральной оспы. Препарат целевым образом воздействует на ортопоксвирусы и препятствует появлению вирусных частиц вне зараженных клеток, тем самым подавляя развитие вирусной инфекции.

В конце июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.