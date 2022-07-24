ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

На сегодняшний день вирус обнаружен в 75 странах

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. О принятии такого решения он заявил на брифинге 23 июля, передает ТАСС.

«У нас есть вспышка, которая быстро распространилась по миру посредством новых способов передачи, о которых у нас слишком мало понимания и которая удовлетворяет критериям международных медико-санитарных правил. По этим причинам я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном масштабе»,— сказал он.

По словам главы ВОЗ, риск дальнейшего распространения оспы обезьян является умеренным во всех регионах, за исключением Европейского, где он оценивается как высокий. Но вероятность того, что вспышка приведет к препятствиям в международных передвижениях, на сегодняшний день остается низкой.

По данным Тедроса Аданома Гебрейесуса, на сегодняшний день зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения в 75 странах и пять случаев смерти.

После объявления ВОЗ вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией Роспотребнадзор сообщил, что принимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы в РФ. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев в стране нет.

Напомним, первый случай заражения оспой обезьян в России выявили в середине июля. Признаки инфекции выявили у жителя Санкт-Петербурга, который вернулся из Европы.