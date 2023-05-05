Героями рекламных роликов стали ведущие врачи страны: терапевты, онкологи и кардиологи, которые делятся историями болезней разных персонажей и призывают зрителей пройти профилактические осмотры.
«Каждая история болезни — это не только анамнез, диагноз и другие медицинские показатели. Как правило, это история невнимания к себе и своему здоровью. Это драматургия, достойная экранизации. Выбор образов не случайный, а намеренно глубинный. Ну плевать на себя хотел работяга — да что я там не видел? Вот мы и решили показать то, куда нельзя заглянуть», — говорит креативный директор АНО «Национальные приоритеты» Руслана Харитонова.
Видеоролики можно увидеть на федеральных телеканалах и в сети Интернет, аудиоролики — услышать на радиостанциях, а также в регионах будут размещены баннеры на статичных и цифровых носителях наружной рекламы.
«До 39 лет человек может каждый год проходить профосмотр и раз в три года — диспансеризацию, а начиная с 40 лет — ежегодную диспансеризация. Так что у нас созданы все условия, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике», — говорит один из участников проекта главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошел 51 миллион россиян. В Челябинской области эту возможность использовали 470 тысяч южноуральцев — во время диспансеризации были выявлены более 80 случаев заболеваний.
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужен только паспорт и полис ОМС.