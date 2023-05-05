Ведущие врачи России снялись в социальной рекламе

Медики рассказали о важности диспансеризации

В России стартовала рекламная кампания, которая рассказывает о важности диспансеризации. Почему нужно посещать медиков, когда у тебя ничего не болит, рассказали известные доктора, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».Героями рекламных роликов стали ведущие врачи страны: терапевты, онкологи и кардиологи, которые делятся историями болезней разных персонажей и призывают зрителей пройти профилактические осмотры.

«Каждая история болезни — это не только анамнез, диагноз и другие медицинские показатели. Как правило, это история невнимания к себе и своему здоровью. Это драматургия, достойная экранизации. Выбор образов не случайный, а намеренно глубинный. Ну плевать на себя хотел работяга — да что я там не видел? Вот мы и решили показать то, куда нельзя заглянуть»,

— говорит креативный директор АНО «Национальные приоритеты» Руслана Харитонова.

Видеоролики можно увидеть на федеральных телеканалах и в сети Интернет, аудиоролики — услышать на радиостанциях, а также в регионах будут размещены баннеры на статичных и цифровых носителях наружной рекламы.

«До 39 лет человек может каждый год проходить профосмотр и раз в три года — диспансеризацию, а начиная с 40 лет — ежегодную диспансеризация. Так что у нас созданы все условия, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике»,

— говорит один из участников проекта главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.