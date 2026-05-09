Вечером 9 мая челябинская телебашня зажжет огни Победы

Вышка превратится в мемориальный медиаэкран

В День Победы челябинскую телебашню украсит художественная подсветка, сообщает Челябинский ОРТПЦ.

На световом панно будут последовательно менять друг друга российский триколор, георгиевская лента, символ «Вечный огонь», Красная звезда и праздничный салют. Лейтмотивом станет бегущая строка: «Никто не забыт, ничто не забыто» с датами 1941–1945 и надписью «День Победы».

Подсветка на челябинской телебашне будет работать с 21:30 до 00:45 — чтобы каждый мог увидеть этот немеркнущий свет памяти.

В световом параде участвуют десятки городов, в том числе Останкинская телебашня в Москве — на ее фасаде покажут специальный ролик «9 мая. Победа!».

Между тем с Днем Победы челябинцев и жителей области поздравил глава региона Алексей Текслер.