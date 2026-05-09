Алексей Текслер: «День Победы — символ несокрушимой воли и единства россиян»

Южноуральцы отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 9 мая, в День Победы, в Челябинской области вспоминают тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины в Великой Отечественной войне. Чествуют тех, кто прошел через тяготы военного лихолетья и трудился в поте лица в тылу, но сохранил мужество и силы отстроить и поднять страну, подарить новым поколениям мирное небо.

Особые слова благодарности губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил труженикам тыла.

«День и ночь наши заводы давали фронту лучшую в мире сталь, выпускали легендарные танки и боеприпасы. В кратчайшие сроки Южный Урал выковал оружие Победы. За это Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс по праву носят высокий статус „Город трудовой доблести“»,— отметил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что сегодня южноуральцы продолжают ратные и трудовые традиции своих героических предков, сражаясь за будущее страны в зоне спецоперации. А коллективы стратегических предприятий надежно выполняют трудовые задачи в тылу.

«День Победы — символ несокрушимой воли и единства нашего народа. В этот праздник мы склоняем головы перед подвигом героев. Свято храним память о павших, заботимся о ветеранах, воспитываем новые поколения в духе патриотизма»,— отметил губернатор.

Сегодня в Челябинске и области пройдет множество праздничных мероприятий. Это торжественное построение войск, возложение цветов и многое другое. Шествие Бессмертного полка в этом году проходит онлайн.