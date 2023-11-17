Вдоль челябинских дорог за сезон высадили 2 тысячи деревьев

Ясени, клены и яблони стали живой изгородью от пыли и шума

В Челябинске завершили сезон озеленения. По данным пресс-службы городской администрации, только вдоль дорог высадили 2 тысячи новых деревьев. Крупномерные ясени, клены и яблони стали живой изгородью от пыли и шума.

Новые деревья и кустарники появились во всех районах города. Так, вдоль новой дороги по улице 2-й Эльтонской на ЧТЗ высадили 278 деревьев.

«Виды деревьев между собой синхронизированы, саженцы подобраны примерно одного размера и определенного штамба. Кизильник в скором времени создаст живую изгородь, а взрослые кусты сирени должны зацвести уже в следующем году. Очень качественно сделали газоны как на основной разделительной полосе, так и вдоль тротуаров. Весной мы оценим приживаемость, потому что все новые саженцы находятся на годовой гарантии», — рассказал председатель комитета дорожного хозяйства города Николай Кожевников.



В Курчатовском районе в новом сквере убрали 66 опасных берез. А вместо них высадили 116 новых крупномерных деревьев: 79 рябин, по 11 кедров и елей, 15 лип. По словам главы Курчатовского района Сергея Антипова, по контракту подрядчик несет гарантийные обязательства по состоянию и уходу за насаждениями.

Напомним, в Челябинске завершается и дорожный сезон. В этом году в городе по проекту «Дорожный рывок» асфальтировали 53 км дорог.