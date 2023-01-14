В Челябинской области потеплеет до −3 градусов

При этом в регионе будет ветрено

Сегодня, 14 января, жителей Челябинской области ожидает теплая и солнечная погода. Но не обойдется и без «ложки дегтя»: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Рассказываем о погоде подробнее.

Утром в Челябинской области столбики термометров покажут около −10 градусов, местами ниже. Днем температура поднимется до 3—8 градусов со знаком минус. При этом в горных районах и низинах будет холоднее — до −12°C. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможны слабые метели. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, в некоторых районах порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске утром также прогнозируют около −10 градусов, днем потеплеет до −3 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду.

Региональный Миндортранс предупредил автомобилистов о метелях и снежных заносах на трассах. Дорожники работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения нештатных ситуаций водителям следует обращаться по телефону диспетчерской службы ведомства: 8 (351) 237-88-92, 8 (902) 868-50-81 («Вайбер»).