Метели продолжатся в Челябинской области до 15 января

В Миндортрансе предупредили об ухудшении видимости и снежных заносах

Пока в Челябинске чувствуется заметное потепление, в некоторых районах области бушует настоящая метель. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона предупредили водителей, что вероятность снежных заносов сохраняется вплоть до вечера 15 января.

В ведомстве пояснили, что сегодня с восьми вечера и на двое суток ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ветер усилится до 18—20 метров в секунду. На дорогах образуются снежные заносы. Дорожники выходят на круглосуточный режим работы.

«Подрядчики усилят работу по патрульной снегоочистке проезжей части и обочин от снежных отложений. В круглосуточном режиме будет проводиться патрулирование сети автомобильных дорог в регионе», — предупредили в министерстве.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса: (351) 237-88-92, 8-902-868-50-81 («Вайбер»). Напомним, накануне в Миндоре также предупредили о метелях и гололедице.