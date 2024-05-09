В зону СВО из Златоуста отправят мобильные бани

Их наполнили наборами гуманитарной помощи

Ко Дню Победы в зону СВО из Златоуста отправили две мобильные бани. Они полностью оснащены всем необходимым для мытья. Удобно то, что их можно перевозить из подразделения в подразделение, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Две мобильные бани отправляются к южноуральским солдатам, они поедут не пустые, а наполненные тазиками, мочалками и средствами личной гигиены, бельем, полотенцами.

Мобильные бани разделены на три части — раздевалка, душевая и парилка. Полы выполнены из доски лиственницы, то что она не гниет, подольше будет служить.

Напомним, ранее Челябинская область направила в зону спецоперации две мобильные стоматологии, в рекордные сроки собранные на базе автомобилей "Урал".

В эти дни в зону проведения специальной военной операции города и села Челябинской области отправляют гуманитарную помощь южноуральским бойцам и мирному населению. Оказать содействие может любой желающий. Сегодня в эфире телеканала ОТВ и на сайте 1obl.tv проходит совместный с Народным фронтом телемарафон «Все для Победы!». В эфире телеканала сегодня будут ветераны СВО, специальные репортажи, жители ДНР, все они расскажут, как вместе, как 79 лет назад, куют одну на всех Победу. По специальному куар-коду на экране телевизоров или мониторов можно перевести деньги для покупки гуманитарной помощи.