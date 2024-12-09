В Златоусте завершается ремонт плотины Айского водохранилища

Работы должны закончить к середине декабря

В Златоусте завершается капитальный ремонт гидротехнического сооружения на Айском водохранилище. Ход работ проконтролировал министр экологии Челябинской области Игорь Гилев. Об этом сообщил мэр Златоуста Олег Решетников в своем телеграм-канале.

Айское водохранилище — важный объект, благодаря которому удается обеспечивать город водоснабжением и отоплением. Оно находится в аварийном состоянии с 2019 года, когда произошел крупный обвал грунта.

В данный момент смонтированы затворы и электродвигатели. Продолжается засыпка обводного канала, по которому в прошлом году пускали основной поток после паводка. Работы проводит уфимский подрядчик «Нефтехимремонт».

«Все последние месяцы совместно с региональным министерством экологии держал эти работы в зоне особого внимания. Регулярно на ГТС приезжает заместитель губернатора Александр Козлов. В минувшую пятницу работали на объекте вместе с руководителем Минэкологии Игорем Гилевым», — написал Олег Решетников.

Глава города поручил вывести дополнительные бригады, чтобы сдать работы в срок — до 15 декабря. К предстоящему весеннему паводку объект должен быть готов. Реконструкция плотины проводится в рамках нацпроекта «Экология».

Айское водохранилище построили в 1961 году рядом с поселком Балашиха в Златоусте. Плотину возводили для снабжения города питьевой водой и хозяйственных нужд. После крупного обвала грунта в 2019 году там начался капремонт. Работы ведут с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов.