В Златоусте нашли подрядчика для ремонта аварийной плотины Айского водохранилища

Компанию смогли выбрать только с четвертой попытки

Плотину Айского водохранилища реконструируют. Объект находится в аварийном состоянии с 2019 года, когда произошел крупный обвал грунта. Тогда же специалисты заявили, что, если произойдет прорыв, дома десятков тысяч людей рискуют оказаться под водой. Подрядчика для проведения ремонта муниципальное предприятие «Водоснабжение Златоустовского городского округа» смогло найти только во время четвертого аукциона. Работы проведет уфимская компания «Нефтехимремонт», сообщается на портале госзакупок. Она получит 170 млн рублей из бюджетов трех уровней.

«Согласно протоколу подведения итогов аукциона принято следующее решение: признать победителем участника — общество с ограниченной ответственностью „Нефтехимремонт“. Протокол подведения итогов аукциона подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии», — сказано в протоколе аукциона.

Айское водохранилище построили в 1961 году неподалеку от поселка Балашиха, сейчас входящего в Златоустовский городской округ. Поэтому водоем также называется Балашихинским. Плотину возводили для снабжения города питьевой водой и хозяйственных нужд. Гидротехническое сооружение является собственностью муниципалитета и находится в ведении МУП «Водоснабжение Златоустовского городского округа». В состав объекта входят земляная плотина, водосбросное сооружение, гидромеханическое и гидросиловое оборудование, водозабор, совмещенный с правым устоем водосброса, водовод.





Весной 2019 года произошел крупный обвал грунта, и на плотине появились трещины. Сооружение признали аварийным и небезопасным. В том же году за 20 млн рублей провели ремонт, который позволил обеспечить безопасное прохождение уже нескольких весенних паводков.

«В течение 2019—2020 годов на сооружении укрепили разрушенную сторону и соорудили обводные каналы для экстренного аварийного сброса воды. Одновременно шла разработка проектно-сметной документации. Этот процесс занял продолжительное время, ведь надо учитывать специфику гидротехнического сооружения, которое относится к объектам ведения Нижне-Обского бассейнового водного управления. В 2021 году проект по ремонту водосбросного сооружения прошел госэкспертизу», — сообщали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа.

В феврале этого года в Златоусте состоялся суд по иску прокурора города, который потребовал от мэрии принятия оперативных мер по устранению нарушений при эксплуатации сооружения. Администрацию обязали отремонтировать плотину. Работы необходимо закончить до 15 ноября 2024 года.

ООО «Нефтехимремонт», по данным базы «СБИС», зарегистрировано в ноябре 2008 года в Уфе. Входит в «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» и ассоциацию проектировщиков «ЮгСевКавПроект». Основное направление работы — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Владельцем и генеральным директором компании является Наиль Сахабутдинов. В 2021 году организация понесла убыток в размере 296 тыс. рублей. За годы работы фирма заключила 16 контрактов на сумму 296 млн рублей. Все договоры были на различные задачи в Башкортостане. Среди них — противопаводковые мероприятия, очистка ложа пруда и расчистка русла реки, капитальный ремонт оросительной системы, берегоукрепление.