В Златоусте теплосети на Машзаводе перейдут в собственность города

Отдельные участки инфраструктуры 14 лет принадлежали разным владельцам

В Златоусте магистральные тепловые сети в районе Машзавода возвращают в муниципальную собственность. Конфликт интересов разных владельцев инфраструктуры длился почти полтора десятилетия, и все это время неудобства испытывали местные жители. Об этом сообщил глава города Олег Решетников в своем телеграм-канале.

Проблема уходит корнями в начало 2010‑х годов, когда теплосети перешли в частные руки. С тех пор единый механизм теплоснабжения был разорван: АО «Златмаш» производило тепло, магистральными трубами владела частная компания, а вводы в жилые дома принадлежали муниципалитету.

«Такая разобщенность порождала споры при возникновении проблем. Пока шли разбирательства, люди испытывали неудобства, а система продолжала изнашиваться», — написал Олег Решетников.

Было принято принципиальное решение: все магистральные сети возвращаются в муниципалитет. Однако город не планирует оставлять управление исключительно за собой. Чтобы замкнуть технологическую цепочку, сети и вводы передадут под контроль АО «Златмаш».

«Это позволит обеспечить централизованное управление как производством, так и транспортировкой тепловой энергии», — подчеркнул Олег Решетников.

В администрации рассчитывают, что новая схема исключит ситуацию, когда при скачках давления или недостаточной температуре в квартирах жильцы не могли оперативно определить ответственного. Теперь весь контур — от ТЭЦ до батарей в доме — будет в одних руках.

Ранее ИА «Первое областное» неоднократно писало про многочисленные проблемы с магистральными сетями, в том числе про срыв начала отопительного сезона в 2023 году.