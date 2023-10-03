Мэрия Златоуста и «Златмаш» обвинили друг друга в срыве отопительного сезона

Район Машзавода ждет тепла почти неделю

В Златоусте 27 сентября должен был стартовать отопительный сезон, но у трети города батареи до сих пор холодные. Мэрия возложила ответственность за срыв на завод «Златмаш», чья ТЭЦ питает дома в районе Машзавода и некоторые другие улицы. Предприятие, в свою очередь, объясняет задержку отсутствием гарантий, что после реконструкции Айского водохранилища город сможет обеспечить поставку достаточного количества воды для безаварийной работы котлов. Распутать клубок взаимных претензий попытался корреспондент ИА «Первое областное».

На днях управляющие компании Златоуста получили от Машиностроительного завода письма с предупреждением, что подача теплоносителя откладывается. Причина — якобы невозможность муниципального предприятия «Златоустовское водоснабжение» обеспечить подачу из Айского водохранилища достаточного объема подпиточной воды без риска аварий на источнике тепловой энергии. В связи с этим «Златмаш» рекомендовал управляющим организациям приостановить запуск систем отопления многоквартирных домов в районе Машзавода.

Бумага подписана главным энергетиком предприятия Сергеем Тюриным. В телефонном разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства он пояснил, что раньше заводская ТЭЦ обеспечивалась водой по четырем трубам — двум основным и двум резервным. Со временем из них в рабочем состоянии остались две диаметром 1000 и 800 миллиметров. После закрытия Айского водохранилища на реконструкцию МУП переключил «Златмаш» на резервную схему водоснабжения, которая действует до сих пор.

«Нас не уведомили о переключении на временную схему. К тому же в марте этого года была разморожена одна из двух оставшихся труб, в результате чего водоснабжение осуществлялось только по одной трубе. У нас нет уверенности, что по этой трубе будет обеспечена подача воды в нужном объеме, чтобы не произошло аварийного отключения котельного оборудования. Мы обращались в администрацию города и в МУП „Златоустовское водоснабжение“, но так и не увидели документов, подтверждающих, что предоставленных по временной схеме объемов хватит для работы ТЭЦ», — пояснил собеседник.

В пресс-службе администрации Златоустовского городского округа назвали эти причины надуманными.

«Никаких технических препятствий для запуска системы нет. Существует действующий договор, в котором мы гарантируем АО „Златмаш“ поставку определенного объема воды. Эти объемы не пересматривались. Мы специально побывали на Айском водохранилище и убедились, что уровень воды в нем достаточный», — заверили в мэрии.

В пресс-службе также добавили, что пошли теплоснабжающей организации навстречу и смонтировали на водохранилище резервный водовод. Он позволит увеличить подаваемый объем на тепловую электростанцию. Работы были завершены 1 октября.

«Тем самым была обеспечена возможность дополнительного увеличения объемов подачи воды на ТЭЦ в том случае, если возникнет такая необходимость. Проводимые работы велись в штатном режиме и не препятствовали процессу подачи тепла потребителям», — пояснили в администрации.

Ситуацию с теплоснабжением жителей Златоуста взяли под контроль в прокуратуре. По данным Первого областного информационного агентства, долгожданная подача тепла жителям Златоуста должна начаться сегодня.