В Златоусте разработают проект благоустройства парка «Молодежный»

Горожане выбрали территорию для участия во Всероссийском конкурсе

Проект благоустройства парка культуры и отдыха «Молодежный» отправят от Златоуста на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Территорию горожане выбрали сами, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителям Златоуста предложили выбрать одну из трех территорий. В результате наибольшее количество голосов — 2065 — получил парк «Молодежный». Территория перед СК «Строитель» набрала 2003 голоса, а территория возле Центра развития туризма на улице Аносова — 946 голосов.

В ближайшее время проект благоустройства парка будет разработан и отправлен на конкурс. В случае, если он окажется в числе победителей, город получит грант на благоустройство.

«При этом высокая активность горожан показала, что территорию перед СК „Строитель“ и возле здания по улице Аносова также необходимо преобразить. Будет рассмотрена возможность благоустройства этих общественных пространств в рамках иных программ»,— уточнили в мэрии.

Напомним, в 2022 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» появилась номинация для городов с населением от 100 до 200 тысяч жителей.