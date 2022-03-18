В Златоусте планируют построить медицинский центр на 650 койко-мест

В разработке проекта участвуют врачи, мэрия и госавтоинспекция

В Златоусте обсуждают строительство нового многопрофильного медицинского центра. В мэрии считают, что подобного проекта нет в горнозаводском крае. Глава округа Максим Пекарский, медики, коммунальщики и ГИБДД обсудили будущий проект. По данным пресс-службы мэрии, проект с положительным заключением госэкспертизы должен быть выполнен до конца 2022 года.

Современный больничный комплекс разместится между районами машиностроительного завода и проспекта им. Ю. А. Гагарина. Он рассчитан на 650 койко-мест и будет представлять собой несколько корпусов, которые объединят все отделения, лабораторную и диагностическую помощи.

«Замечания, которые мы выдвинули, учтены. Получили квалифицированные ответы, еще раз посмотрели планировки, нас большая часть устроила. Те вопросы, которые вызывали сомнения, обсудим еще дополнительно», — отметила главный врач городской больницы г. Златоуста Лена Калашникова.

Свое мнение высказали и представители ГИБДД, а также специалисты коммунальных организаций и энергетики. Решение о строительстве важного социального объекта в июне 2019 года принимал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, крупный многопрофильный медицинский центр также будет построен в Магнитогорске. Его возведут в парке «Притяжение».