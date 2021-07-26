В Златоусте отремонтируют одно из старейших зданий города — Дом школьника

Знаменитая сталинка служит городу уже 84 года

В Златоусте отремонтируют одно из старейших зданий города — Дом школьника в районе железнодорожного вокзала. В помещении уже много лет обосновалось образовательное учреждение Дом детства и юношества, хотя здание не обеспечено нормальной канализацией, требует ремонта фасад и кровля. В понедельник, 26 июля, мэр Максим Пекарский написал на своей странице во «ВКонтакте», что знаменитая сталинка будет отремонтирована.

«Друзья, будем приводить в порядок Дом школьника в районе ж/д вокзала. Учреждение с богатой историей, которое востребовано и сегодня. Здесь выросло не одно поколение местных ребят. Здание очень красивое, с колоритом времени. Однако проблем много. Нет благоустроенной прилегающей территории, не обеспечено качественное водоотведение, требуется ремонт фасада, кровли и внутренних помещений», — написал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский у себя на странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что в этом году уже начнется ремонт кровли. По прогнозам мэра, за 2—3 года здание площадью более 1600 кв. метров будет полностью восстановлено. Здание, именуемое в народе Дом школьника, было построено в 1937 году, в нем 11 классных комнат, актовый зал, сцена, дискозал, плотницкая мастерская, радиорубка, швейная мастерская, мастерская судо-авиамоделирования. Учебных кабинетов, приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, нет.

Напомним, в Златоусте планируется реконструкция многоквартирных домов, построенных в начале прошлого века.