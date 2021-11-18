В Златоусте открылся самый крупный пункт вакцинации

Прививку теперь можно поставить в центре «Территория бизнеса»

Самый крупный мобильный пункт вакцинации в Златоусте открылся 18 ноября в центре «Территория бизнеса». Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.







Глава округа отмечает, что место соотвествует всем санитарным требованиям.

«Думаю, все оценят комфорт и удобство с точки зрения логистики. Условия достойные, убедился в этом лично», — поделился Максим Пекарский на своей странице ВКонтакте.

Пункт вакцинации будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00 по будням. И с 10:00 до 17:00 в выходные.

Напомним, ранее в Златоусте открылся ночной пункт вакцинации. А в Челябинске, в ТРК космос, мобильный пункт вакцинации оказался закрыт из-за того, что помещение, где прививали граждан, сдали в аренду.