В Златоусте открыли кадетский класс для будущих полицейских

Сегодня пятиклассников посвятили в кадеты

В средней школе № 34 города Златоуста открыли кадетский класс для будущих полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«У ребят из 5 „А“ будут проходить профильные занятия, особое внимание педагоги уделят физической подготовке. На уроки также будут приходить полицейские, чтобы рассказать детям об особенностях своей службы», — говорят в главке.

Сегодня в школе прошло торжественное посвящение пятиклассников в кадеты. В мероприятии принимали участие действующие сотрудники и ветераны ОМВД России по Златоустовскому городскому округу.

«Помните, что, надев форму, вы выбрали путь дисциплины и порядка, защиты и помощи, справедливости и законности. Знания, которые вы получите в стенах родной школы, обязательно пригодятся вам в жизни», — обратился к кадетам капитан внутренней службы Артем Котышев.

Под Чебаркулем между тем, в деревне Сарафаново, на днях открыли новую школу.