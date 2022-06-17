В Златоусте начали очистку городского пруда за 111 млн рублей

Подрядчику предстоит убрать около 300 тысяч донных отложений

В Златоусте стартовала очистка южной части городского пруда на реке Ай. Подрядчику в течение года необходимо убрать около 300 тонн донных отложений и освоить 111 млн рублей. По данным министерства экологии Челябинской области, это позволит повысить водоотведение и дренаж поймы водоема.

Очистка пруда — мероприятие федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«Весной этого года был определен подрядчик — компания «Сибгидромехстрой». Необходимо будет изъять около 292 тысяч кубометров донных отложений — в целом на это запланировано чуть более 111 млн рублей», — пояснили в министерстве экологии.

Очистка позволит повысить водоотведение и дренаж водоема и прилегающей территории. А это, в свою очередь, будет способствовать природному оздоровлению водоема.

Напомним, в Златоусте начнется реконструкция аварийной плотины.