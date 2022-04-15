В Златоусте до конца апреля в новые квартиры переедут жители аварийных домов

В квартале «Молодежный» затягивались сроки ввода новостройки, ее будут сдавать жильцам по подъездам

В Златоусте решен вопрос с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, строительство которых затягивает подрядчик. Жильцы первых трех подъездов смогут перевезти свои вещи уже на следующей неделе, сообщили в администрации городского округа.

На стройплощадке в квартале «Молодежный» прошло рабочее совещание представителей администрации и подрядчика. На сегодня три «свечки» дома уже построены, сданы и введены в эксплуатацию.

Сейчас строители возводят четвертый подъезд новостройки. В ходе совещания участники обсудили, как обезопасить новоселов при работе башенного крана, который еще задействован на объекте.

«Стройплощадку застройщик перегородит сплошным забором. Для транспорта, завозящего железобетонные конструкции и материалы, будет организован въезд со стороны пр. 30-летия Победы, чтобы не пересекаться с пешеходными подходами к дому», — рассказал замглавы округа по строительству Владимир Галимский.

Напомним, ранее мэрия Златоуста объяснила, почему 142 семьи — переселенцы из ветхого жилья — уже полгода не могут въехать в новые квартиры. Подрядчик затягивает сроки сдачи многоквартирного дома. Инвестор подал иск в Арбитражный суд Челябинской области на компанию-застройщика «Специализированный застройщик Би. Ай. Ди Групп», принадлежащую бизнесмену Валихану Тургумбаеву.