Мэрия Златоуста судится с компанией экс‑депутата ЗСО из‑за дома для переселенцев

ООО «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп» Валихана Тургумбаева затягивает сдачу объекта

В Златоусте мэрия объяснила, почему 142 семьи — переселенцы из ветхого жилья — уже полгода не могут въехать в новые квартиры. Подрядчик затягивает сроки сдачи многоквартирного дома. Инвестор подал иск в Арбитражный суд Челябинской области на компанию-застройщика «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп», принадлежащую бизнесмену Валихану Тургумбаеву, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Многоквартирный дом по адресу квартал Молодежный № 2 должны были сдать в сентябре 2021 года. Он предназначался для переселенцев из ветхого жилья. Строительство ведет ООО «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп», и у заказчика появились законные претензии к подрядчику.

«На сегодняшний день три подъезда приняты. В декабре прошлого года была разрешена для ввода в эксплуатацию 131 квартира. Помещения были готовы к передаче, однако застройщик отказался передать их заказчику. Четвертый подъезд, который застройщик обязался сдать до 1 апреля 2022 года, по-прежнему не достроен. Намерения подрядчика неочевидны, будет ли объект завершен — под вопросом», — рассказали в администрации Златоустовского городского округа.

Инвестор — МБУ «Капитальное строительство» — подал иск в Арбитражный суд Челябинской области по факту неисполнения застройщиком условий муниципального контракта. После этого 102 квартиры компания передала муниципалитету, однако целый подъезд дома еще не достроен.

В мэрии пообещали, что вопрос строительства недостающей секции будет решаться в рамках судебного разбирательства.

Компания ООО «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп» принадлежит бизнесмену Валихану Тургумбаеву. В 2015—2020 годах он был депутатом Законодательного собрания Челябинской области шестого созыва.

Напомним, ранее Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Челябинской области (находится в Миассе) подала в региональный Арбитражный суд иск о признании банкротом Валихана Тургумбаева. Заявление опубликовано в картотеке арбитражных дел. В документе сказано, что экс-депутат накопил долгов на 1,22 млн рублей.