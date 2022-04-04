В Южноуральске размыло дорогу в микрорайон с 400 жителями

Власти организовали объезд

В Южноуральске каждую весну размывает дорогу в поселок Череповка в старой части города, где проживает около 400 жителей. Из-за угрозы подтопления действующей дамбы жители поселка каждую весну в течение двух недель могут попасть в город только по объездной дороге. В этом сезоне талые воды пришли и в сам поселок. По сообщению администрации городского округа, жителей предупреждали заранее об угрозе паводка.

В поселке Череповка в старой части города сегодня перекрыли движение на одной из самых крупных улиц Увельской.

Каждый год в период паводка жителей предупреждают, что мост в поселок будет временно заблокирован. Южноуральская ГРЭС во время паводка производит сброс воды. Это может быть опасно для находящихся на мосту людей, так как сооружение стоит на пути потока воды.

«В среднем, 14 дней в году жители поселка имеют возможность проехать до центральной части города по улице Шоссейная, либо через технологический проезд Южноуральской ГРЭС», — пояснили в пресс-службе мэрии Южноуральска.

Дорогу по улице Увельской обещают восстановить после паводка, пока же жители могут объехать ее по улице Шоссейной.

Тем временем на юге области жителей деревни Горная доставляет до дома плавучий транспортер.