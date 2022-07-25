В Южноуральске появился новый мурал по мотивам картины Карла Брюллова

Репродукция украсила стену на улице Советской Армии

Гигантская картина «Итальянский полдень» появилась на стене многоквартирного дома в Южноуральске. Выставка мировых шедевров изобразительного искусства под открытым небом расширяет свою экспозицию: за два года в городе появились муралы по мотивам картин Леонардо да Винчи, Джека Веттриано, Сальвадора Дали, Густава Климта и Пабло Пикассо. Автор новой работы Тимур Абдуллаев рассказал, какие еще картины представят на жилых домах в городе.

В Южноуральске второй год появляются муралы по мотивам картин известных художников. Знаменитые «Постоянство памяти» и «Поющего дворецкого» можно увидеть на стенах жилых домов по дороге федерального значения А-310, что проходит в черте города.

В этом году работа продолжилась уже внутри жилых кварталов. Первыми на фасаде 10-этажного дома появились гигантские граффити по мотивам картины Константина Васильева «Человек с филином».

«В Южноуральске появится еще пять расписанных домов. Будут муралы по мотивам картин Ван Гога, Айвазовского, появится портрет Виктора Цоя», — рассказал ранее Первому областному информационному агентству мастер граффити из Челябинска Тимур Абдуллаев.

Он уточнил, что работает над проектом команда мастеров. О том, как создавался «Итальянский полдень» Карла Брюллова он показывает на своем авторском канале в Ютуб.