В Южноуральске многоэтажки украсили картинами известных художников

В граффити превратили шедевры Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и других живописцев

В Южноуральске художники-граффитисты превратили город в картинную галерею под открытым небом. Сразу несколько многоэтажек преобразили, разместив на них известные мировые полотна.

На фасадах домов появились огромные картины Пабло Пикассо, Густава Климта, Леонардо да Винчи, Сальвадора Дали и Джека Веттриано. Все граффити выполнены в единой технике, аэрозольными и фасадными красками, краскопультами. Всего израсходовали около 400 литров краски и сотни баллончиков.

Как рассказал руководитель проекта художник Тимур Бразил Абдуллаев, идею разрабатывали вместе с представителями администрации, на это потребовалось полтора года. Вместе с Бразилом трудились участники команды Graffiticrew.com (Максим Шахов, Женя Fuse, Дима Прозоровский и Атоне). С 16 апреля по 10 мая они непрерывно занимались необычным преображением Южноуральска. Также привлекались спонсорские средства.

«Самой сложной по работе оказалась картина Густава Климта, очень много небрежных деталей, которые непроизвольно хотелось исправить, „выровнять“. Но самая обсуждаемая оказалась картина Сальвадора Дали (очень много вопросов вызвал именно сюжет). По ходу работы мы решили сделать дополнительный фасад, и администрация выбрала картину Никаса Сафронова», — рассказал художник Тимур Абдуллаев.

Граффитистам понравился теплый прием местных жителей, поэтому они сделали им традиционный арт-подарок — нарисовали небольшое изображение на старой водонапорной станции.

Добавим, увидеть получившиеся муралы в Южноуральске можно по улицам Победы, Советской Армии и Спортивной.