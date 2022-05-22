В Южноуральске городскую больницу затопило из-за ветхой кровли

В мэрии сообщили, что ее ремонт запланирован на август 2022 года

Пациенты хирургического отделения городской больницы Южноуральска пожаловались на протекающую кровлю. Вода капает на пол прямо рядом с кроватями, на которых лежат пациенты после операций. Для предотвращения образования луж им приходится подставлять ведра и тазы.

«Южноуральск, хирургия, палата № 3, 21 мая 2022 год. В таких условиях лечатся люди. „Комната дождя“. Куда смотрит администрация больницы?»— написали авторы видео и выложили ролик в сообществе «Подслушано Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации Южноуральска сообщили, что хирургическое отделение больницы будет отремонтировано уже в этом году.

«Средства на ремонт хирургического отделения уже выделены. В настоящее время готовится смета. В августе планируется начать ремонт кровли, затем перейдут к ремонту внутри помещений»,— сообщила пресс-секретарь мэрии Ольга Чернева.

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