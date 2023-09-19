В Южноуральске благоустроили территорию городской больницы

По программе модернизации здесь уложили новый асфальт

В городской больнице Южноуральска облагородили территорию — здесь уложили новый асфальт. На территории поликлиники отремонтированы все подъездные пути, появилась небольшая прогулочная зона для пациентов. В планах установка скамеек и озеленение, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Дорожное покрытие на территории медгородка № 2, где расположена поликлиника, долгое время нуждалось в ремонте. Благодаря выделенным средствам из областного бюджета, этим летом мы завершили дорожно-ремонтные работы. Территория постепенно преображается. Общая площадь отремонтированного асфальтового покрытия составила более 10 тысяч квадратных метров. Теперь пациентам в любую погоду будет комфортнее добираться до поликлиники, а также передвигаться между корпусами», — говорит главный врач горбольницы Южноуральска Рустам Шаймарданов.

Работы велись по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», на ремонт потратили 12 млн рублей.

Между тем единственный детский травмпункт Челябинска откроют до конца года после капитального ремонта.