Единственный детский травмпункт Челябинска откроют до конца года

В здании на проспекте Ленина, 38 завершается капитальный ремонт

Детский травмпункт Челябинска на проспекте Ленина, 38, закрытый на капитальный ремонт, планируют открыть к концу 2023 года, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«По контракту работы должны быть завершены к 31 октября. Однако в ходе ремонта возникла необходимость провести дополнительные работы, а срок поставки отдельных материалов и оборудования может быть увеличен из-за введения специальных экономических мер. Поэтому мы планируем, что травмпункт начнет работать в конце 2023 года», — пояснили в пресс-службе.

Пока медики продолжают принимать детей с травмами на базе ГКБ № 9, которая расположена в Ленинском районе города.

Ранее Минздрав показывал, как будет выглядеть детский травмпункт после ремонта.