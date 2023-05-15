Созданные при помощи GymApp приложения смогут автоматизировать работу администрации и тренеров фитнес-центров, а также помочь начинающим спортсменам в преодолении психологического дискомфорта при посещении фитнес-клуба.
«Приложение сориентирует в тренажерах, порекомендует план тренировок и питания (если, например, клиент не может позволить себе персонального тренера), поможет контролировать прогресс тренировок. А если клиент занимается с тренером, то их контакт станет более быстрым и продуктивным», — отмечают в вузе.
Между тем ректор ЮУрГУ Александр Вагнер вступил в ряды Оренбургского казачества — в роду ректора немало казаков.