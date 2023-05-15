В ЮУрГУ придумали, как заменить персонального фитнес-тренера

План тренировок и питания определит мобильное приложение

Студенты Южно-Уральского государственного университета разработали стартап-проект GymApp, который нацелен на создание мобильных приложений для фитнес-центров любого масштаба. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает телеграм-канал вуза.

Созданные при помощи GymApp приложения смогут автоматизировать работу администрации и тренеров фитнес-центров, а также помочь начинающим спортсменам в преодолении психологического дискомфорта при посещении фитнес-клуба.

«Приложение сориентирует в тренажерах, порекомендует план тренировок и питания (если, например, клиент не может позволить себе персонального тренера), поможет контролировать прогресс тренировок. А если клиент занимается с тренером, то их контакт станет более быстрым и продуктивным»,

— отмечают в вузе.