Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер вступил в ряды Оренбургского казачества

В роду ректора немало казаков

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер вступил в ряды Оренбургского казачества. Церемония принятия, или верстания прошла в торжественной обстановке в храме великомученика Георгия Победоносца в кругу казачьего общества. Ректор крупнейшего южноуральского вуза получил казачий чин воинского старшины, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

Вступить в ряды Второго казачьего военного отдела Оренбургского казачьего войска было давним желанием Александра Вагнера, поскольку в его роду немало представителей казачества.

«Чин приведения к присяге совершил секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, а напутствовал нового члена казачьего общества митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В завершении чина Александр Вагнер, стоя на колене перед святым крестом и евангелием, зачитал текст присяги»,— сообщили в пресс-службе митрополии.

Ректор ЮУрГУ пообещал верой и правдой служить Отечеству, православной церкви и казачеству, а также свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи.

Напомним, Александр Вагнер официально стал ректором ЮУрГУ в апреле 2023 года. В должности он будет находиться пять лет — до 2028 года. По его словам, приоритетными научными и образовательными направлениями для вуза на ближайшее будущее станут экология, интеллектуальное производство и материаловедение.