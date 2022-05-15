В Юрюзани простятся с погибшим на Украине ефрейтором

Константину Хвастунову было 25 лет

16 мая, в понедельник, в Юрюзани Катав-Ивановского района простятся с 25-летним ефрейтором, ветераном боевых действий Константином Хвастуновым, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом в социальных сетях сообщили его родственники.

Отпевание состоится в 9 утра в Церкви Пантелеимона Целителя на территории городской больницы по улице Советской, 158. С 10:00 до 13:00 во Дворце культуры на Советской, 57 пройдет прощание.

Известно, что Константин Хвастунов окончил девять классов и поступил в техникум, но в 18 лет ушел в армию. После срочной службы он заключил контракт и стал участником военной операции в Сирии. После этой командировки ему предложили пойти в разведку. Затем Константин стал снайпером.

В этом году военнослужащий стал участником специальной военной операции на Украине, в ходе которой получил смертельное ранение. Константин Хвастунов погиб 9 мая.

На этой неделе в Кунашак привезли тело 24-летнего военнослужащего Данила Рамазанова, погибшего во время специальной военной операции на Украине. Молодой человек скончался еще 22 марта, однако для того, чтобы доставить его на Родину, требовалась экспертиза ДНК.