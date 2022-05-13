В Кунашаке простятся с погибшим на Украине солдатом

Молодой человек погиб 22 марта, но его тело на родину привезли только сегодня

Сегодня, 13 мая, в село Кунашак привезли тело 24-летнего военнослужащего Данила Рамазанова, погибшего во время специальной военной операции на Украине. Об этом ИА «Первое областное» сообщил председатель исполкома Курултая башкир Челябинской области «Курай» Рамдис Султанов.

По словам собеседника агентства, Данил Рамазанов — уроженец деревни Большое Тюляково Кунашакского района. После срочной службы в армии Данил некоторое время работал в одном из супермаркетов Челябинска, а в апреле прошлого года подписал контракт с 30-й отдельной мотострелковой бригадой (Самарская область). Был в командировке в Таджикистане, после чего его подразделение было направлено на Украину для участия в специальной военной операции.

Данил Рамазанов погиб еще 22 марта, однако его тело долго не могли опознать: требовалась экспертиза ДНК. Вчера тело солдата самолетом доставили в Екатеринбург, а сегодня — в Кунашак для церемонии прощания.

«В Кунашакском районе у Данила остались отец, дедушка и бабушка. Мать живет в Казахстане, и по ее желанию похороны состоятся там», — уточнил Рамдис Султанов.

Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близким Данила Рамазанова.