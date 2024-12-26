В 2025 году в Челябинске пустят новые трамваи и троллейбусы

На маршрутах добавится 42 вагона

В 2025 году в Челябинске на линию выйдут новые трамваи и троллейбусы. Машины уже приобретены, рассказал журналистам губернатор Алексей Текслер.

Так, если сейчас курсирует 110 вагонов, то в новом году будет уже 152 трамвая. Также в 2025 году на линию выйдут 98 новых троллейбусов.

«Планов много: сейчас завершается работа по строительству нового троллейбусного депо, с нового года новые автобусы выйдут на маршруты № 136к и 158к. И в Челябинске планируется выход на линию пяти первых трехсекционных вагонов. В будущем они будут работать на метротраме», — отметил губернатор.

На маршрут № 136к (от «Белого хутора» до железнодорожного вокзала Челябинска) выйдут 18 автобусов (9 малого и 9 среднего классов), а на 158к (от «Белого хутора» до Чичерина) — 15 автобусов среднего класса.

Также в городе должна завершиться сертификация электробусов. Планируется, что челябинский завод по производству электрического транспорта со следующего года будет производить электробусы, первую партию из 12 машин отправят в Магнитогорск.

Алексей Текслер подчеркнул, что за последние годы Челябинская область закупила около 1200 машин для общественного транспорта. По словам Алексея Текслера, такого в новейшей истории Челябинской области еще не было. Больше всего транспорта было закуплено для Челябинской агломерации, так как она является крупнейшей в регионе.

Материал создан ИА «Первое областное».