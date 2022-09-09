В восстановленной при поддержке Челябинской области школе в Волновахе прошли первые уроки

Министр образования Александр Кузнецов привез гуманитарную помощь от южноуральцев

В городе Волновахе Донецкой Народной Республики после ремонта открыли школу № 6. Восстановить объект помогли южноуральцы. Ученики первого, двух пятых, девятого и одиннадцатого классов уже сели за парты. Всего в школу будут ходить 242 ученика, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Чтобы поздравить учеников и педагогов, торжественную линейку посетил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Сейчас он находится в рабочей поездке по подшефным территориям Донбасса и уже посетил детские сады, школы и техникумы Ясиноватой.

Для возобновления учебного процесса в школе № 6 закупили новые парты, стулья, другую мебель, маркерные и интерактивные доски, лабораторное и компьютерное оборудование, спортивный инвентарь и многое другое.

«Возможностей много как для школьников, так и для студентов. Главное вам, ребята, сейчас определиться с вашими планами на будущее. Впереди выбор профессии. В нашей стране есть множество вариантов. Сегодня студенты и вузов, и учреждений среднего профобразования имеют возможность не только учиться, но и сразу вливаться в производственную среду», — обратился к учащимся Александр Кузнецов.

Также министр передал волновахской школе гуманитарную помощь от учителей из Челябинской области — наборы для школьников и книги.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Донбасс посетил Волноваху, где проверил ход работ по восстановлению социальных объектов, а также принял участие в открытии нового детского сада на 35 детей.