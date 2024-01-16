В Верхнеуральском районе открыли современный ФАП

В здании провели капитальный ремонт, также купили новую мебель и технику

В поселке Сухтелинском Верхнеуральского района после капремонта, который обошелся в 5,5 млн рублей, открыли современный фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В здании отремонтированы крыша, фасад и входные группы, проведена внутренняя отделка помещений, обновлены напольное покрытие и межкомнатные двери, установлены электроконвекторы для отопления, проведена замена электропроводки и электроприборов, внутренних и внешних сетей водоснабжения и водоотведения, капитально отремонтированы санузлы и сантехническое оборудование, установлена автоматическая пожарная сигнализация. Также закуплена новая мебель и заасфальтирована и благоустроена территория ФАПа.

«Здание стало современным, функциональным, комфортным, где все предусмотрено для удобства пациентов и работы медицинского персонала», — говорит фельдшер Ирина Воронина.

Капремонт проводился в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области» национального проекта «Здравоохранение». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что программа модернизации здравоохранения будет продолжена по всей России.