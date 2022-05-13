В Верхнеуральском районе Алексею Текслеру представили «сильные» семена

Местные аграрии освоили новые технологии посева зерновых и масличных культур

Губернатор Алексей Текслер посетил с рабочим визитом племенной завод верхнеуральского ООО «Хлебинка». Аграрии рассказали главе региона, как повысить эффективность посевной кампании минимум на 20 процентов.

Как поведал губернатору замдиректора «Хлебинки» Евгений Фомин, компания сумела запустить семенной завод, способный готовить 10 тонн семян по технологии ученого Фадеева.

«Суть технологии — это выделение сильных семян, то есть выполненных, более тяжелых при их одинаковых размерах, не имеющих микро- и макротравм. Исследования показали, что при посеве любой культуры большая часть — более 80 процентов — невзошедших семян погибает именно из-за травм», — объяснял Фомин.

В «Хлебинке» отказались от металлических деталей оборудования для уменьшения повреждений семенного материала. Разделение семян на фракции позволило выделять самые «сильные» семена. А это, в свою очередь, повышает урожай на 20 процентов и не истощает почву. При этом в районе работают не только с пшеницей: здесь сеют лен, гречиху, техническую коноплю и другие культуры.

Алексей Текслер осведомился об источнике средств на проект семенного завода. Евгений Фомин объяснил, что 29 миллионов в новые технологии вложила сама «Хлебинка». Еще 22 миллиона — инвестиционный кредит по льготной ставке. Губернатор отдельно одобрил использование этого финансового инструмента, позволяющего аграриям вовремя быть готовыми и к севу, и к уборке урожая.