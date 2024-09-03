В Верхнем Уфалее возрождают цветную металлургию

Губернатор Алексей Текслер осмотрел стройплощадку нового завода по производству цинка

В Верхнем Уфалее идет строительство цинкового электролитного завода. Предприятие позволит возродить в городе цветную металлургию. В отличие от старого завода «Уфалейникель», который был закрыт, новое предприятие будет работать по современным экологическим стандартам, не нанося вреда людям и природе. Сегодня с ходом строительства ознакомился губернатор Алексей Текслер.

Ожидается, что уже в 2025 году на предприятии начнутся пуско-наладочные работы. Каждый год завод сможет производить около 120 тысяч тонн металлического цинка.

Во время экскурсии по стройплощадке генеральный директор предприятия Павел Пономарев рассказал губернатору, каким будет производственный цикл завода.

«Концентрат будут привозить со станции, доводить до необходимой консистенции, очищать от примесей, а потом из раствора с содержанием цинка при помощи электролиза получать слитки цинка, которые снова повезут на станцию», — говорит Павел Пономарев.

Пространство будущего завода компактное, но все объекты здесь размещены с учетом перспективных планов развития.

«Возрождение промышленного объекта по современным экологически чистым технологиям является главным проектом развития Уфалея. Важно, что на производстве будут использованы современные технологии гидрометаллургии, что минимизирует воздействие на окружающую среду. Так и должно быть», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона попросил выполнить его поручение: более 90% сотрудников, работающих на новом заводе, должны быть жители города. Уже сегодня на стройплощадке из 16 подрядных организаций примерно треть — местные или используют труд местных жителей. Также строители используют местную технику — например, краны производства Верхнего Уфалея.

Общая численность работников предприятия составит 820 человек. С 2023 года в рамках проекта «Профессионалитет» в местном филиале Каслинского промышленно-гуманитарного техникума проходит обучение по востребованным на заводе профессиям (аппаратчики-гидрометаллурги, электролизники, лаборанты химического анализа, контролеры ОТК). С начала учебного года в техникуме открывается группа для обучения по специальности «химическая металлургия».

«Знаю, что руководство предприятия уже сейчас реализует и социальные проекты в городе. Надеюсь, что с запуском завода их количество будет расти», — подчеркнул социальную значимость будущего производства Алексей Текслер.

Также сегодня глава региона оценил степень готовности новой газовой котельной, которую должны сдать в Верхнем Уфалее этой осенью.