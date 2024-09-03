Алексей Текслер потребовал запустить новую котельную в Верхнем Уфалее уже этой осенью

Пока строители отстают от графика на две недели

В Верхнем Уфалее завершается строительство газовой котельной в микрорайоне Никельщиков. Сдать объект собирались 31 августа этого года, но работы еще не окончены. Сегодня на стройплощадке побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он потребовал запустить котельную уже к началу отопительного сезона.

После закрытия «Уфалейникеля» на баланс города перешла старая котельная. Но она не была предназначена для теплоснабжения микрорайона Никельщиков, потому что во время работы завода отапливала жилые дома паром шахтных печей.

«Котельная стала генерировать большие убытки. А у нас строится новый цинковый завод. Старая котельная мешает развитию производства. Поэтому встал вопрос о строительстве новой котельной, которая будет отапливать 123 частных и 45 многоквартирных домов, где живут 3,4 тысячи человек», — говорит заместитель главы Верхнего Уфалея Павел Казаков.

Разрешение на строительство новой котельной мощностью 34,5 МВт было получено в августе 2023 года. Строители уже смонтировали каркас здания, заложили фундамент под дымовые трубы, подключили объект к электросетям. До стен котельной подведен газопровод и установлено котельное оборудование. Собрано газорегулирующее устройство. Сегодня идет монтаж вентиляции и установка контрольной измерительной аппаратуры и автоматики.

По словам представителя компании «Теплогазстрой», которая работает на объекте, отставание в графике на две недели вызвано летним потопом, дождями. Но все надеются завершить строительные и начать пусконаладочные работы уже в середине сентября.

Власти города получили паспорт готовности на работу старой котельной, но тоже верят, что город будет отапливать новая.

«Коллеги, новая котельная более эффективная и экономически выгодная. Мне нужна уверенность, что она будет работать уже в осенне-зимний период 2024/25 года. Других вариантов нет. Этот объект крайне важен для теплоснабжения Верхнего Уфалея», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, котельная в Верхнем Уфалее строится в рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Такая же котельная, только чуть меньшей мощности, уже работает в селе Багаряк.