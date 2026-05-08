В Верхнем Уфалее 102‑летняя труженица тыла вспоминала победный май

Ко Дню Победы к ветеранам в гости приходят волонтеры с поздравлениями

В Верхнем Уфалее 102-летняя труженица тыла Анна Сплюхина вспомнила, как узнала о Победе в 1945‑м. Волонтеры строящегося Цинкового электролизного завода навестили ее накануне Дня Победы.

Анне Алексеевне в этом году исполняется 102 года. В руках гостей был букет цветов, перевязанный георгиевской лентой. Хозяйка встретила их с улыбкой и пригласила в светлую комнату.

Женщина родилась в Смоленске. Перед войной отец перевез семью в Башкирию. Когда началась война, ей исполнилось 16 лет. Папа и старший брат ушли на фронт и воевали до самого конца. Анна Алексеевна вместе с мамой работала в совхозе дояркой и скотницей. Младшую сестренку поили молоком, которое спасало от голода.

Тот победный день запомнился на всю жизнь.

«Я в огороде была. Садила что-то. Соседка бежит по улице, кричит во весь голос — „Победа! Победа!“. Я не поверила. Но рванула 10 километров от деревни до совхоза, чтобы узнать правду или нет. В совхоз добежала. Реву. Смеюсь. А там уже все обнимаются, поздравляют друг друга. Кто плачет, кто смеется. Кто патефон на окна выставляет, чтобы музыка играла. В общем, я обратно в деревню. Маме с сестрой сказать. Вот так и встретили Победу», — рассказала ветеран.

Потом наступили дни томительного ожидания. Женщина верила, что отец и брат вернутся. Так и случилось — оба пришли с фронта живыми. Позже Анна Алексеевна встретила фронтовика с Урала и переехала в Нижний Уфалей. Здесь началась ее новая семейная жизнь.

Она воспитала двоих сыновей. У труженицы тыла 20 внуков, правнуков и праправнуков. До 93 лет женщина держала корову и козу, сажала огород. Сейчас зрение подводит, но она старается не сдаваться.

«Война нас всех научила радоваться жизни и не унывать, если какие трудности наступают. Со всем мы можем справиться. И вы никогда не сдавайтесь. Не унывайте. Радуйтесь жизни — она у нас одна», — обратилась к гостям Анна Алексеевна.

На прощание она показала фотографию с сестрой, которой скоро исполнится 81 год. Волонтеры нового завода вручили подарки и поблагодарили хозяйку за теплый прием. Акция стала примером заботы молодого поколения о старших и сохранения памяти о героическом прошлом. Всего в плотном графике заводских добровольцев значилось 15 адресов, среди них ветераны, живущие в поселке Нижний Уфалей.

Во всех муниципалитетах Челябинской области к ветеранам приезжают домой с поздравлениями. Накануне концерты для них прошли во дворах столицы Южного Урала.