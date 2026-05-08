Алексей Текслер назвал важными адресные поздравления ветеранов

Для них в эти дни проходят концерты прямо под окнами домов

Накануне 9 Мая губернатор Алексей Текслер пожелал ветеранам здоровья, спокойных дней, душевного тепла и внимания близких. Он выразил надежду, что рядом с ними всегда будут те, кто может поддержать, порадовать добрым словом и просто побыть рядом.

Также глава региона рассказал, что в Челябинской области в преддверии Дня Победы проводят праздничные концерты прямо под окнами ветеранов. Защитников Отечества поздравляют адресно, для них звучат песни военных лет, люди вручают им цветы и подарки, говорят самые теплые слова.

«Важно быть рядом с ветеранами не только в праздник, но и в повседневной жизни: беречь их, окружать вниманием и делать все, чтобы они чувствовали нашу заботу. У каждого из них своя судьба. Они прошли фронт, пережили блокаду, трудились в тылу. Но всех их объединяет одно: они вынесли на себе годы страшных испытаний и сохранили силу, достоинство и любовь к жизни», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор в своем канале в «Максе» подчеркнул, что такие трогательные концерты особенно дороги ветеранам: они чувствуют, что их помнят, ценят и не оставляют без внимания. И особенно важно, что эта забота не ограничивается одним днем в году.