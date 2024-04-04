В УрФО уделяют особое внимание обновлению коммунальной инфраструктуры

В числе приоритетных направлений также находится строительство жилья и благоустройство общественных пространств

В Уральском федеральном округе особое внимание уделяется строительству жилья, обновлению коммунальной инфраструктуры и повышению качества городской среды. Об этом сказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время встречи с министром строительства ЖКХ России Иреком Файзуллиным, передает пресс-служба полпреда президента РФ в УрФО.



На встрече стороны коснулись вопросов жилищного и инфраструктурного развития, модернизации коммунальных объектов, благоустройства, реализации механизмов господдержки и федеральных проектов, входящих в нацпроект «Жилье и городская среда», в регионах Уральского федерального округа.

«Все, что связано со строительством жилья, обновлением коммунальной инфраструктуры, повышением качества городской среды, всегда в числе приоритетных направлений работы всех регионов Уральского федерального округа. Выработан системный подход к реализации проектов, выстроено взаимодействие с федеральными органами власти. Определены задачи как на ближайшую перспективу, так и на более долгосрочный период. Работа продолжается в интенсивном темпе», — подчеркнул Владимир Якушев.

В прошлом году в регионах УрФО ввели в эксплуатацию 9,43 миллиона квадратных метров жилья. Это на 11,5% больше, чем в 2022 году. Уделяется внимание и созданию комфортной городской среды. В этом году суммарно во всех субъектах планируют преобразить 303 общественных и 72 дворовых пространства.

«В УрФО продолжается переселение жителей из аварийного жилья. Курганская, Тюменская и Челябинская области досрочно завершили программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года. С 2019 года жилищные условия улучшили более 150 тысяч человек — это в два раза больше плановых показателей», — рассказали в пресс-службе.

Стороны также обсудили модернизацию и развитие систем водоснабжения в округе. В этом году для обеспечения жителей качественной водой в рамках федпроекта «Чистая вода» введут в работу девять новых объектов.

«Владимир Якушев и Ирек Файзуллин также обсудили организационные вопросы по проведению строительной недели в октябре 2024 года, которая пройдет в Екатеринбурге и объединит на одной площадке Международный строительный чемпионат и выставку „100+ TechnoBuild — 2024“», — добавили в пресс-службе.