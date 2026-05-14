Микрокредитора оштрафовали за психологическое давление на жительницу Магнитогорска

Казанская МКК угрожала должнице рассылкой СМС ее окружению и скрывала свое название при звонках

ГУФССП России по Челябинской области оштрафовало казанскую микрокредитную компанию на 100 тысяч рублей. Поводом стали нарушения при взыскании долга с жительницы Магнитогорска, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

«Установлено, что в отдельных случаях использовались абонентские номера, которые оператором связи были выделены не кредитору, а физическому лицу, официально трудоустроенному в МКК. С них направлялись текстовые сообщения, в которых не указывались сведения о наличии просроченной задолженности, наименование кредитора и его контактные номера», — рассказывают судебные приставы.

Также женщина неоднократно получала сообщения, содержащие элементы психологического давления: «Начинаем осуществлять звонки и кидать СМС-рассылку всем, чтобы закрыли твой ЗАЙМ», «Зафиксировано уклонение от коммуникаций и отказ от возврата денежных средств по займу, начинаем работать с окружением» и другие. Кроме того, были установлены факты направления текстовых сообщений более двух раз в сутки.

Ранее компанию уже привлекали за аналогичные нарушения в Татарстане и Московской области. Взыскатель должен оплатить штраф в течение 60 дней, иначе деньги взыщут принудительно.