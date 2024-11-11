В Упрдор «Южный Урал» рассказали, куда звонить, если застрял на трассе в снегопад

Рекомендации от главы южноуральского отделения Росавтодора Владимира Муравьева

На Южный Урал, кажется, окончательно пришла зима, а вместе с ней обострились вечные проблемы, такие как пробки на трассе. В минувшие выходные на М-5 в районе Сима, Усть-Катава и Златоуста было затруднено движение. Автомобилистам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок, особенно через горнозаводскую зону. Куда звонить, если вам не удалось избежать поездки, и вы застряли на трассе, кто помогает дорожникам при снегопадах и есть ли ответственность для водителей фур, заснувших в пробках, журналистам медиахолдинга «Первый областной» рассказал глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«Я рекомендую звонить по телефону 112. Все обращения, которые идут в единую диспетчерскую службу, распределяются по соответствующим ведомствам. Информация доходит и до нашего управления, где тоже круглосуточно работает дежурная диспетчерская служба», — сказал Владимир Муравьев.

Телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7-982-331-37-84 (Telegram)

Часто в сильный снегопад помощь требуется не только автомобилистам, но и самим дорожникам. Помочь им могут только коллеги.

«Дорожникам при штормовом предупреждении могут помочь только другие дорожники. Чтобы обеспечить безопасность движения или в случае появления заторов, идет совместная работа с ГАИ и МЧС. Если требуется помощь, то мы все работаем сообща», — рассказывает глава южноуральского Росавтодора.

Часто причиной заторов на и без того загруженной дороге становятся спящие водители большегрузов. Какое наказание им грозит, рассказал Владимир Муравьев.

«Спящие водители не являются первопричиной образования таких ситуаций, но порой становятся дополнительным фактором образования многокилометровых заторов. Безусловно водителей, которые 2-3 часа находятся в пробке и могут заснуть, можно понять. Но надо понимать, что ты находишься в транспортном средстве, которое находится на проезжей части и, если все-таки вам хочется спать, лучше съехать на обочину или на площадку для отдыха», — напоминает глава южноуральского подразделения Росавтодора.

Наказания за то, что человек уснул в пробке, нет. Однако любое необоснованное нахождение транспортного средства на проезжей части, если оно не сломалось, является нарушением ПДД и Госавтоинспекция вправе применить соответствующее взыскание, отмечает Владимир Муравьев.