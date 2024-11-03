Трасса М-5 встала в пробку в Челябинской области из-за снегопадов и гололеда

Водителей просят по возможности отказаться от поездок

Западные и горные районы Челябинской области засыпает снегом 3 ноября. Дорожная обстановка на трассе М-5 сложная: сразу на нескольких участках образовались многокилометровые пробки. Транспорт движется очень медленно, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на водителей.

«Большая пробка в районе Сатки в сторону Уфы, большегрузы стоят»,— сообщает один из автомобилистов.

«От Сима до Кропачево стоят машины, сильный снег»,— добавляет другой автомобилист.

По словам водителей, местами асфальта на дороге не видно, сильный гололед.

По данным дорожных сервисов, на момент публикации материала многокилометровая пробка образовалась в районе Сатки в сторону Уфы. Сложно проехать в районе Сима в обе стороны. Также большая пробка возникла от Уфы в сторону Аши.

В областной Госавтоинспекции сообщают, что экипажи ДПС переведены на усиленный режим работы и готовы оказать помощь водителям. При этом инспекторы просят отказаться от поездок из-за неблагоприятных погодных условий.

В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112 либо обращаться к ближайшему экипажу ДПС.